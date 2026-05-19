Мужчина похитил золота на 1,8 млн из ачинского ювелирного магазина

В Санкт-Петербурге задержали грабителя, который похитил из ачинского ювелирного магазина золота на 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В марте в полицию Ачинска поступил сигнал из ювелирного салона. Неизвестный мужчина попросил показать золотые цепочки, выхватил витрину с изделиями и скрылся. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей.
Оперативники краевого уголовного розыска и ачинской полиции установили злоумышленника. Оказалось, что он переплавил всё золото в слитки, сбыл его и уехал в Санкт-Петербург. В северной столице задержали 34-летнего подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание — до 12 лет колонии. Следствие продолжается, полицейские устанавливают все места сбыта похищенного.
