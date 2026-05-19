Shot: Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. На борту находилось восемь человек. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Самолет вылетел из села Теплый Ключ, но уже через некоторое время развернулся и полетел на аэродром вылета. По пути с ним резко пропала связь. Позднее экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу, — говорится в публикации.
Уточняется, что пассажиры вышли из салона самолета и самостоятельно пошли в сторону поселка Теплый Ключ. К месту в данный момент едут спасатели.
