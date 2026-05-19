Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в промышленный объект на территории Ярославской области, из-за чего возникло возгорание. Пожар ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет.
Кроме того, 5 мая дрон ВСУ также атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.