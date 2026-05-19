Девочка вышла погулять и утонула в карьере в Челябинской области

В Челябинской области шестилетняя девочка утонула в песчаном карьере. Малышка гуляла со сверстниками без присмотра взрослых. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Дети находились у карьера в районе деревни Моховички Сосновского округа. В какой-то момент девочку потеряли из виду. Её обнаружил в воде брат и вытащил на берег.
Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребёнка на месте, но безуспешно.
К семье направили психолога МЧС для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Омске подросток на спор прыгнул в Иртыш и погиб.
