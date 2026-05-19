ФСБ задержала двух иностранцев, совершивших подрыв дрона в воинской части

Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двух иностранных граждан, которые совершили подрыв беспилотника на территории воинской части. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ведомства, мужчин завербовали представители Службы безопасности Украины через мессенджер. Злоумышленники получили задание от кураторов и отправились в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв.
Ранее они приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи, передает ТАСС.
Кроме того, недавно в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.