ФСБ задержала двух иностранцев, совершивших подрыв дрона в воинской части

Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двух иностранных граждан, которые совершили подрыв беспилотника на территории воинской части. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ведомства, мужчин завербовали представители Службы безопасности Украины через мессенджер. Злоумышленники получили задание от кураторов и отправились в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв.

Ранее они приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи, передает ТАСС.

Кроме того, недавно в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

