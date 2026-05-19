Семилетняя девочка утонула в карьере под Челябинском

Компания детей без взрослых гуляла около песчаного карьера в районе деревни Моховички под Челябинском, и в какой-то момент они потеряли из вида семилетнюю девочку. Позже её брат нашёл девочку в воде, она погибла. Подробности трагедии рассказали сотрудники МЧС.

Источник: Pchela.News

Трагедия произошла в минувший понедельник, 18 мая, у карьера в Сосновском районе. Мальчик нашёл тело своей семилетней сестры в воде и вытащил её на берег. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

— Для оказания психологической помощи семье направлен психолог МЧС России. Проводятся следственные мероприятия, — сообщили в ведомстве.

В прошлом году на водоёмах Челябинской области утонули 49 человек, из них пятеро — дети.

В Челябинске купальный сезон стартовал 15 мая, в городе уже открыты 13 муниципальных пляжей, где для безопасности отдыхающих организовали полноценное дежурство матросов-спасателей.

