Семилетняя девочка утонула в карьере под Челябинском

Трагедия произошла в минувший понедельник, 18 мая, у карьера в Сосновском районе. Мальчик нашёл тело своей семилетней сестры в воде и вытащил её на берег. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.
— Для оказания психологической помощи семье направлен психолог МЧС России. Проводятся следственные мероприятия, — сообщили в ведомстве.
В прошлом году на водоёмах Челябинской области утонули 49 человек, из них пятеро — дети.
В Челябинске купальный сезон стартовал 15 мая, в городе уже открыты 13 муниципальных пляжей, где для безопасности отдыхающих организовали полноценное дежурство матросов-спасателей.