В Якутии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу, никто не пострадал

Пассажиры севшего в лесу Ан-2 пешком идут к месту вылета в Якутии.

Источник: Комсомольская правда

В якутском управлении МЧС подтвердили информацию об экстренной посадке самолета Ан-2 прямо в лесном массиве. На момент происшествия на борту воздушного судна находились восемь человек. Об этом сообщает «КП-Якутия».

По предварительным данным, борт вылетел из поселка Теплый Ключ. Однако вскоре командир принял решение развернуться обратно в аэропорт вылета, после чего перестал выходить на связь.

Позже спасателям поступили координаты места приземления. Выяснилось, что все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из леса и сейчас пешком направляются в сторону Теплого Ключа.

Из Якутска к месту событий уже выдвинулись специалисты региональной поисково-спасательной базы и врачи. Авиаторы и спасатели МЧС России также приведены в полную готовность.

Ранее похожий инцидент произошел за границей. Пассажирский лайнер ирландской компании Ryanair экстренно сел в амстердамском аэропорту Схипхол. Тот борт следовал рейсом из Варшавы в британский Лидс, а причиной посадки стала чрезвычайная ситуация.

