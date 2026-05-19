В Якутии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу, никто не пострадал

В якутском управлении МЧС подтвердили информацию об экстренной посадке самолета Ан-2 прямо в лесном массиве. На момент происшествия на борту воздушного судна находились восемь человек. Об этом сообщает «КП-Якутия».
По предварительным данным, борт вылетел из поселка Теплый Ключ. Однако вскоре командир принял решение развернуться обратно в аэропорт вылета, после чего перестал выходить на связь.
Позже спасателям поступили координаты места приземления. Выяснилось, что все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из леса и сейчас пешком направляются в сторону Теплого Ключа.
Из Якутска к месту событий уже выдвинулись специалисты региональной поисково-спасательной базы и врачи. Авиаторы и спасатели МЧС России также приведены в полную готовность.
