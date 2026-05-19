Мужчина ранил знакомого отверткой в центре Москвы

Двое мужчин поссорились около дома в Мукомольном проезде в центре Москвы, и один из них нанес оппоненту удары отверткой. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— Ранее знакомые граждане находились в квартире, расположенной в Мукомольном проезде, когда между ними возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Мужчины вышли на улицу, где между ними произошла потасовка, во время которой один из них повалил своего оппонента на землю и нанес ему множественные ранения отверткой в область головы и туловища, после чего скрылся, — рассказали на сайте ведомства.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи определили, что его здоровью причинен тяжкий вред. Полицейские задержали нападавшего. В отношении 43-летнего москвича возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее мужчина убил уборщицу отверткой в квартире дома на севере Москвы. Он расправился с женщиной из-за того, что она отказалась наводить порядок. После убийства он устроил поджог в квартире. Женщину вытащили из огня, она скончалась в больнице. Злоумышленника задержали.