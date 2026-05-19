ТЦК мобилизовали священника, который отпевал погибшего от рук военкомов

В Черкассах произошёл инцидент, связанный с принудительной мобилизацией: сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналога военкомата) забрали священника прямо с кладбища, где он проводил отпевание. Как выяснилось, этот священник отпевал новобранца, который скончался после полученных травм во время принудительной мобилизации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«История священнослужителя, насильно мобилизованного на кладбище в Черкассах, получила развитие. Стало известно, что в момент его принудительного забора он совершал отпевание мужчины, который получил тяжёлые повреждения в ходе принудительной мобилизации и скончался по прибытии в один из ТЦК», — рассказали в силовых структурах.
По их данным, в настоящее время родственники священника занимаются его розыском.
