Из-за аварийной посадки Ан-2 в лесу в Якутии завели уголовное дело

Как уже сообщалось, самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в лесной местности Якутии. На борту находились восемь человек. Их состояние неизвестно. К месту ЧП выдвинулись спасатели после связи с пилотами. Причины инцидента выясняются. Предварительно, пассажиры самостоятельно смогли выбраться из самолёта и направились к посёлку Тёплый Ключ.