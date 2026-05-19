Представителя ФСС России допросили по уголовному делу Дмитрия Картушина

В суде Нижегородского района рассматривают дело учредителя ООО «Гео‑Гид» Дмитрия Картушина. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Дмитрий Картушин обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации похищенного: по версии следствия, в 2014 году он похитил более 138 млн руб. при исполнении госконтракта с ФСС России на проведение технико‑экономического аудита объектов недвижимости. Договорная стоимость услуг составляла 220 млн руб.
Картушин не признал вину и связал уголовное преследование со конфликтом с бывшими партнёрами — бенефициарами ООО «Призма» Григорием Леонтьевым и Андреем Лучниковым.
На последнем заседании допросили представителя Соцфонда Антона Акатьева. Он пояснил, что «Гео‑Гид» выбрали единственным поставщиком, так как заявка второго участника (ФГУП «Ростехинвентаризация‑Федеральное БТИ») не соответствовала требованиям 44‑ФЗ.
Также Акатьев уточнил, что Соцфонд принял, оплатил работы, замечания ко второму этапу подрядчик устранил. Соцфонд, по словам Акатьева, не заявлял о хищении — о деле узнали летом 2025 года от следователя МВД. Начальная цена контракта (220 млн руб.) определялась на основе анализа коммерческих предложений, но детали процедуры Акатьев уточнить не смог.
В материалах дела — фотокопии трёх писем с предложениями от потенциальных участников закупки. Подсудимый назвал их сфальсифицированными. Представитель потерпевшего не подтвердил, что письма действительно поступали в ФСС.
Соцфонд заявил гражданский иск о взыскании ущерба. По показаниям Акатьева, альтернативная экспертиза оценила стоимость работ в 81,4 млн руб. При этом сам представитель потерпевшего признал, что вывод об ущербе основан исключительно на материалах уголовного дела, а сведений о преступном сговоре с сотрудниками ФСС у него нет.
Следующее заседание запланировано с допросом Григория Леонтьева — одного из инициаторов уголовного дела.
Ранее Мосгорсуд освободил из СИЗО нижегородского бизнесмена Дмитрия Картушина.