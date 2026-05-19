Нижегородского подростка обвиняют в махинациях с SIM-боксом

По версии следствия, с декабря 2025 года по май 2026 года несовершеннолетний обеспечивал работу устройства SIM-бокса. Этот аппарат позволял совершать массовые звонки и отправлять сообщения от имени разных абонентов для обмана граждан и хищения их денег. За свою помощь мошенникам парень получал денежное вознаграждение. Противоправные действия пресекли следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.