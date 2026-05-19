20 млн и две жизни: По делу об убийстве аниматоров на Кубани появились новые подробности

В апреле 2023 года в Краснодарском крае произошло жестокое убийство двух аниматоров: 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Во время возвращения с мероприятия у них пробило колесо, и они вынуждены были остановиться на обочине. Трое мужчин подъехали под предлогом помощи, но внезапно напали на пару, зарезав их, после чего скрылись на своём автомобиле. С банковских карт жертв было снято почти 200 тысяч рублей, а их машину подожгли. Тело девушки преступники закопали, тело мужчины оставили в другом месте.