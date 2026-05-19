Тягач загорелся на Каширском шоссе на юге Москвы

Тягач вспыхнул на Каширском шоссе на юге столицы. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На Каширском шоссе (в районе д. 61А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В результате произшедшего движение транспорта в сторону центра города затруднено. По данным Telegram-каналов, водитель тягача пострадал. Ему оказывают медпомощь. Очевидцы также сообщили о звуках, похожих на взрывы. Возможно, тягач перевозил газовые баллоны.
Ранее автомобиль каршеринга вспыхнул на Новом Арбате. Машина полностью сгорела. Предварительно, в салоне не было людей.