Три украинских дрона сбили в небе над Рязанской областью

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзных повреждений нет», — сказано в тексте в его телеграм-канале.
Это не первое нападение на регион. ВСУ также атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку и вызвали пожар. В результате ЧП погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Возбуждено дело о теракте. Семьям жертв атаки на Рязань выплатят по 1,5 млн, пострадавшим — до 600 тысяч.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.