Мужчина отравился химикатом в Столинском районе

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Минчанин, который помогал по хозяйству фермеру в Столинском районе, выпил химикат и скончался, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).
В ведомстве уточнили, что в течение дня житель Минска убирал территорию участка. Ближе к вечеру фермер увидел, что возле рассадника 58-летний минчанин сидит с опущенной головой.
Мужчина сказал работодателю, что попил из бутылки с прозрачной жидкостью, подумав, что это березовый сок. После этого минчанин потерял сознание.
«В одно мгновение работник потерял сознание», — говорится в сообщении.
В ГКСЭ добавили, что фермер тут же завез мужчину в больницу. Но врачи констатировали наступление смерти. Также сообщается, что была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Эксперт Пинского межрайотдела ГКСЭ установил причину смерти: у мужчины было острое отравление изодеканолом. Это вещество широко применяется в сельском хозяйстве как вспомогательный компонент в составе пестицидов и удобрений.
В ходе проверки установлено, что работник выпил концентрат, который ускоряет рост растений, это и привело к трагедии.