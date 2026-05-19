Мужчина отравился химикатом в Столинском районе

Работник одного из местных фермеров решил попить из бутылки на участке, думая, что в ней березовый сок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Минчанин, который помогал по хозяйству фермеру в Столинском районе, выпил химикат и скончался, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

В ведомстве уточнили, что в течение дня житель Минска убирал территорию участка. Ближе к вечеру фермер увидел, что возле рассадника 58-летний минчанин сидит с опущенной головой.

Мужчина сказал работодателю, что попил из бутылки с прозрачной жидкостью, подумав, что это березовый сок. После этого минчанин потерял сознание.

«В одно мгновение работник потерял сознание», — говорится в сообщении.

В ГКСЭ добавили, что фермер тут же завез мужчину в больницу. Но врачи констатировали наступление смерти. Также сообщается, что была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Эксперт Пинского межрайотдела ГКСЭ установил причину смерти: у мужчины было острое отравление изодеканолом. Это вещество широко применяется в сельском хозяйстве как вспомогательный компонент в составе пестицидов и удобрений.

В ходе проверки установлено, что работник выпил концентрат, который ускоряет рост растений, это и привело к трагедии.