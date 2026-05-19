В Воронежской области ФСБ задержала двух иностранцев за подрыв дрона в воинской части

Как выяснили силовики, мужчины были завербованы представителем Службы безопасности Украины через Telegram и получили задание забрать на территории Воронежской области FPV-дроны со взрывчаткой. В регионе они активировали и подорвали один из беспилотников на территории воинской части. До этого, по данным ФСБ, иностранцы по указанию куратора покупали сим-карты, оформленные на подставных лиц, и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на конкретных участках местности.