В Воронежской области ФСБ задержала двух иностранцев за подрыв дрона в воинской части

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — рассказали в ЦОС.
Как выяснили силовики, мужчины были завербованы представителем Службы безопасности Украины через Telegram и получили задание забрать на территории Воронежской области FPV-дроны со взрывчаткой. В регионе они активировали и подорвали один из беспилотников на территории воинской части. До этого, по данным ФСБ, иностранцы по указанию куратора покупали сим-карты, оформленные на подставных лиц, и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на конкретных участках местности.
Следственное управление УФСБ по Воронежской области возбудило уголовные дела по статьям о диверсии, незаконном обороте взрывчатки и оказании помощи противнику. Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают искать в интернете потенциальных исполнителей для преступлений против безопасности России. В ведомстве подчеркнули, что все лица, согласившиеся на содействие противнику, будут установлены и привлечены к строгой ответственности.