Сын знает? Родственники пропавших Усольцевых озвучили последнюю версию

С момента пропажи Усольцевых в сибирской тайге прошло почти восемь месяцев. Но несмотря на усилия криминалистов и волонтеров до сих пор нет ни единой зацепки, которая помогла бы разгадать тайну их исчезновения. Версии продолжают множится. Одна из самых популярных — семья сбежала в США, где живет родной сын Сергея. Но подросток долгое время и не знал, что его отец с новой женой и дочкой пропали.
Корреспондент krsk.aif.ru поговорила с тетей американского сына Усольцева. Она рассказала, в какую версию исчезновения верят родственники.
Что известно о сыне Усольцева?
Ирина — третья жена Сергея Усольцева. До нее мужчина был в браке с бывшей жительницей Железногорска. В той семье у него родился сын. Но когда мальчику исполнилось четыре года, ребенок вместе с мамой уехал в Америку. Сейчас у него сложный подростковый возраст. Поэтому об исчезновении отца парню долго ничего не говорили, боялись ранить.
«Недавно моя сестра ему все рассказала. Это было сделано ради информационной безопасности. Она опасалась, что письмо в школу, где он учится, придет, или еще как-то от случайных людей узнает. Мы боялись: ребенок будут сильно переживать. Этого, к счастью, не случилось. Дело в том, что сын с отцом плотно не общался лет с пяти. Конечно, он его помнит. Но боль утраты приходит, когда мы видим долго человека живым, а потом нам его очень не хватает. У Матвея такого не будет», — делится с корреспондентом krsk.aif.ru тетя ребенка Дарья.
По словам девушки, домыслы вокруг бывшей семьи Сергея родственников очень ранят, как и версии о том, что мужчина мог намерено погубить жену и маленькую дочь.
«Мне обидно за сестру. Но больше беспокоюсь за своих пожилых родителей и маму Сергея. Весь этот информационный шум причиняет им боль. Сергей был вхож в нашу семью лет 20. Он абсолютно адекватный и трезвомыслящий человек. А его пытаются убийцей и сектантом выставить. Ирину, честно, совсем не знаю и ничего про нее сказать не могу», — объясняет девушка.
Хотят сохранить добрую память о семье Усольцевых.
Дарья признается, что первое время и сама верила — Усольцевы живы. Но сейчас этой надежды у нее, как и у большинства родственников Сергея, не осталась.
«Наша позиция — произошел несчастный случай. Да, Сергей был опытным походником, но так сложились обстоятельства. Многие же помнят, как резко тогда поменялась погода — из жаркого лета почти в зиму. Плюс маленький ребенок, собака. Да, там нахоженная тропа, но чуть в сторону — курумник. Все, кто понимает, подтверждают туристический маршрут несложный, но ландшафт вокруг совсем небезопасный. Много, очень много факторов против… Трудно в это верить, но людей уже нет в живых. Мама Сергея тоже понимает, что не будет положительного исхода. Она хочет просто предать земле тела и сохранить добрую память о сыне и его семье», — говорит Дарья.
Девушка напоминает, что СК сразу отмел версию с побегом. При этом следователи не исключают криминал. Дарья допускает, что семья могла случайно наткнуться на нехороших людей. Но вряд ли, кто-то заранее спланировал их убийство.
Как ищут Усольцевых?
Напомним, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. В этот день до обеда стояла почти летняя жара — было около +25 градусов. Но потом резко подул ветер и пошел сильный дождь, температура воздуха сильно упала.
Искать семью начали только 1 октября, так как сразу их никто не хватился. Масштабные поиски Усольцевых продолжались до 12 мая. Их пришлось свернуть из-за погодных условий — в районе Минской петли выпал глубокий снег. Затем на поиски семьи выезжали только полицейские, спасатели и следователи. В апреле 2026 года с ними были и волонтеры — при помощи БПЛА тогда оценили обстановку, подходит ли она для масштабных поисков. Оказалось, что еще нет.
В минувшие выходные спасатели вновь выезжали на Кутурчин. Они передвигались по тайге на квадроциклах, проверяли крупные каменные россыпи и склоны. Ничего не нашли.
Новая активная фаза поисков Усольцевых, по заявлению СК, может начаться в конце мая.