Суд вынес приговор за нападение на депутата Турусина

Напомним, конфликт со стрельбой произошел в январе 2025 года. Жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала скорую помощь, а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые «могут отомстить». Тогда очевидица событий позвонила знакомому — Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.