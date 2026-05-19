«Техническая ошибка»: банк оштрафовали за требование вернуть несуществующий долг

Из-за технической ошибки информация о завершении процедуры банкротства обновилась не во всех системах.

Приставы пресекли нарушения при взаимодействии банка с жителем Калининграда, которого ранее признали банкротом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградца признали банкротом еще в 2014 году, однако в 2025-м банк начал требовать погашения долга по кредиту. Гражданин обратился в учреждение с просьбой прекратить взаимодействие, поскольку в связи с банкротством его освободили от исполнения кредитных обязательств. Реакции представителей банка не последовало, и они продолжили требовать с мужчины возврата несуществующей задолженности в размере 360 тыс. рублей.

Калининградец обратился к судебным приставам. Сотрудники органов принудительного исполнения провели расследование и выяснили, что в результате технической ошибки информация о завершении процедуры банкротства обновилась не во всех системах банка.

«Однако этот факт не снимает ответственности с кредитного учреждения, представители которого нарушили Закон № 230-ФЗ (О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и по сути ввели мужчину в заблуждение (ст. 6 закона)», — добавили в пресс-службе.

Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении и вынесли банку штраф в размер 300 тыс. рублей. Постановление вступило в силу, штраф оплачен. Незаконное взаимодействие с гражданином прекращено.

