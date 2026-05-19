В Домодедове пресекли контрабанду монет XIX века

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Домодедово пресекли контрабанду монет XIX века. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду монет, отчеканенных в XIX веке. Культурные ценности пытался незаконно ввезти из Туркменистана 27-летний россиянин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре его чемодана с помощью рентген-машины инспекторы обнаружили 24 монеты из белого металла различных размеров, достоинств и годов выпуска. Нарушитель пояснил, что они достались ему по наследству, о необходимости предоставления разрешительных документов и заполнения декларации он не знал.

Экспертиза ФТС установила, что 19 монет относятся к культурным ценностям, некоторые из них были отчеканены свыше 200 лет назад в Российской империи.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Монеты обращены в федеральную собственность и переданы Минкультуры России», — сообщили в ведомстве.