В Домодедове пресекли контрабанду монет XIX века

«В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду монет, отчеканенных в XIX веке. Культурные ценности пытался незаконно ввезти из Туркменистана 27-летний россиянин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре его чемодана с помощью рентген-машины инспекторы обнаружили 24 монеты из белого металла различных размеров, достоинств и годов выпуска. Нарушитель пояснил, что они достались ему по наследству, о необходимости предоставления разрешительных документов и заполнения декларации он не знал.
Экспертиза ФТС установила, что 19 монет относятся к культурным ценностям, некоторые из них были отчеканены свыше 200 лет назад в Российской империи.
«Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Монеты обращены в федеральную собственность и переданы Минкультуры России», — сообщили в ведомстве.