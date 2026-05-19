В Домодедове пресекли контрабанду монет XIX века

Отмечается, что мужчину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре его чемодана с помощью рентген-машины инспекторы обнаружили 24 монеты из белого металла различных размеров, достоинств и годов выпуска. Нарушитель пояснил, что они достались ему по наследству, о необходимости предоставления разрешительных документов и заполнения декларации он не знал.