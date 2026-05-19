В Липецкой области беспилотник повредил несколько частных домов

«Сегодня в период действия красного уровня в Ельце силами ПВО был сбит вражеский беспилотник. Упавшими обломками повреждены несколько частных домов. Погибших и пострадавших нет», — отмечается в заявлении.
На месте происшествия работают оперативные службы. После завершения их проверки специальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.