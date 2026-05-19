В Липецкой области беспилотник повредил несколько частных домов

В Ельце Липецкой области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Вследствие падения фрагментов БПЛА нанесен ущерб нескольким частным домовладениям, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в период действия красного уровня в Ельце силами ПВО был сбит вражеский беспилотник. Упавшими обломками повреждены несколько частных домов. Погибших и пострадавших нет», — отмечается в заявлении.

На месте происшествия работают оперативные службы. После завершения их проверки специальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба.

