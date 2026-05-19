Ночной пожар в двухквартирном доме в Прикамье унёс жизнь женщины

Ночной пожар в двухквартирном доме унёс жизнь женщины, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Трагедия случилась в посёлке Щучье Озеро на улице Ленина ночью 18 мая. На место выехали 10 огнеборцев и 4 единицы техники. Когда первые подразделения прибыли, горел жилой дом с пристроем. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека.
«К сожалению, на пожаре имеется погибшая женщина и травмированный», — сообщили в ведомстве.
Одного ребёнка спасли — его мать вывела через дверной проём на свежий воздух. Пожар локализовали в 01:13, полностью ликвидировали в 01:28.
Площадь возгорания составила 148 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
