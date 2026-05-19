Волгоградец убил знакомого ножом после пьяной ссоры

По данным следствия, трагедия произошла 26 марта. Потерпевший не смог попасть к бывшей жене и пошел к соседу, где они вместе выпивали. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый схватил кухонный нож и ударил им знакомого в шею. Ранение оказалось смертельным, и пострадавший скончался в подъезде дома, пытаясь покинуть место происшествия.