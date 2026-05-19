На Байкале перевернулся катер: четверо пропали без вести

На озере Байкал в Бурятии произошло ЧП: судно перевернулось в 30 метрах от берега в местности Черепаха. По предварительным данным, один человек госпитализирован, а четверо остаются под водой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

На озере Байкал в Бурятии перевернулось судно на воздушной подушке. Сейчас спасатели ведут поиски четырех человек, которые, по предварительным данным, остаются под водой.

Инцидент случился в местности Черепаха. Как сообщили в прокуратуре республики, катер опрокинулся всего в 30 метрах от берега.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Четырнадцать человек находились, по уточненной информации, на борту перевернувшейся на Байкале аэролодки, спасено десять человек, в том числе ребенок, рассказали в пресс-службе МЧС России.

