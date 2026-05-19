«Тело закопал в лесу, инсценировал ее отъезд за границу, провернул аферу с пенсией». Минчанин задушил пенсионерку в момент ссоры, а потом стал получать ее пенсию

Белорус задушил пенсионерку, инсценировав отъезд, и стал за нее получать пенсию. Подробности сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, 48-летний житель Минска познакомился с 66-летней минчанкой и стал арендовать у нее комнату. Мужчина расплачивался символической суммой денег, а также продуктами питания. Но в скором времени между ними начали возникать конфликты из-за употребления алкоголя.
В марте 2024 года в момент очередной ссоры фигурант толкнул пенсионерку на пол, нанес несколько ударов по лицу и телу, а затем задушил ее. Фигурант решил скрыть преступления. Для этого в магазине он купил полимерные пакеты и скотч. Ночью он погрузил тело убитой минчанки в багажник своего автомобиля, вывез в лес в Минской области, где закопал.
В квартире, где все случилось, минчанин убрал следы кровы, разбитую посуду. Кроме того, он выбросил личные вещи жертвы, а вот ее документы забрал себе. Испугавшись, что жительницу Минска станут искать, фигурант инсценировал ее отъезд, и, чтобы не вызвать подозрения, решил получать ее пенсию.
Чтобы реализовать задуманное, минчанин придумал мошенническую схему. Он нашел женщину, которая была внешне схожа на убитую, и смог убедить ее посетить нотариальную контру за денежное вознаграждение. Фигурант рассказал ей выдуманную историю якобы про «тетю», которая живет за границей, перенесла инсульт, не может лично оформить документы. После готовности доверенности обвиняемый смог распоряжаться банковскими картами, вкладами, счетами и другим имуществом убитой минчанки.
«После фигурант оформил банковскую карту и в течение длительного времени снимал пенсию пенсионерки, расходуя деньги на личные нужды. Как удалось установить следователям, общая сумма похищенных средств превысила 9 800 рублей», — сообщили в Следственном комитете.
Затем мужчина решил продать квартиру, принадлежавшую убитой, стоимость которой составляла более 300 000 рублей. Но реализовать недвижимость по доверенности ему не удавалось. Покупатели отказывались от сделки, узнавая, что минчанин не является собственником квартиры.
Тогда фигурант предложил своему знакомому, перед которым были долги, подписать фиктивный договор купли-продажи для ускорения продажи недвижимости. Мужчина заверил, что позднее сможет найти реального покупателя, вернет деньги из вырученных средств.
«Для оформления сделки в кадастровом агентстве обвиняемый предъявил регистратору доверенность на распоряжение имуществом убитой, и сделка купли-продажи была зарегистрирована», — привели подробности в ведомстве.
Следователи выяснили: потерпевшая на протяжении многих лет не поддерживала общение с родственниками. Коммунальные платежи за квартиру оплачивал ее сын, который проживает за границей. В ноябре 2025 года мужчина заметил, что его мать выписана из собственной квартиры. Он обратился к близким, проживающим в Минском районе, за помощью в поисках. Они не смогли выйти на связь с женщиной и позвонили в милицию.
Минчанин был задержан. Во время допроса он признался в совершенном преступлении, а также показал место, где спрятал труп. Специалисты установили причину смерти минчанки — механическая асфиксия в результате удушения.
Следователи вместе с милицией провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. В Бресте был найден и изъят автомобиль фигуранта, на котором он перевозил убитую. Также нашли магазин, где мужчина покупал лопату, пакеты и скотч.
Фигуранту были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Он заключен под стражу.
