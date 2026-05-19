«Тело закопал в лесу, инсценировал ее отъезд за границу, провернул аферу с пенсией». Минчанин задушил пенсионерку в момент ссоры, а потом стал получать ее пенсию

Следователи выяснили: потерпевшая на протяжении многих лет не поддерживала общение с родственниками. Коммунальные платежи за квартиру оплачивал ее сын, который проживает за границей. В ноябре 2025 года мужчина заметил, что его мать выписана из собственной квартиры. Он обратился к близким, проживающим в Минском районе, за помощью в поисках. Они не смогли выйти на связь с женщиной и позвонили в милицию.