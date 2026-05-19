В Якутии совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2

В Томпонском районе Якутии расследуют причины аварийной посадки самолета Ан-2. На борту находились 8 человек, после приземления начался пожар. Возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Томпонском районе Республики Саха (Якутия) самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве. На борту воздушного судна находились 8 человек, сообщает республиканское ГУ МЧС России. По данным спасателей, после приземления в лесу пассажиры самостоятельно покинули место происшествия и пешком направились в сторону населенного пункта Теплый Ключ. К месту ЧП из Якутска оперативно вылетели спасатели и медики.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточняет, что Ан-2 выполнял авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Предварительной причиной вынужденной посадки, произошедшей на удалении 5−7 км от поселка Теплый Ключ, стал отказ двигателя. После совершения посадки на воздушном судне возникло возгорание. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна», на место выехали следователи и криминалисты.

Согласно информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, потерпевший крушение борт принадлежит авиакомпании «Миан». В ведомстве сообщили о начале проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов и постановке на контроль хода расследования уголовного дела.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, командир воздушного судна получил ожоги, погибших в результате инцидента нет.

По уточненным данным МЧС, все 8 человек, находившихся на борту Ан-2, самостоятельно добрались до населенного пункта. Шестеро из них остаются в поселке Теплый Ключ, еще двоих пострадавших направили бортом скорой помощи в Хандыгу.

