Золотые слитки и деньги отца отдала посланцу мошенников школьница в Красноярске

Двух курьеров использовали мошенники, чтобы заполучить деньги и золотые слитки, принадлежащие жителю Красноярска. Купюры и драгоценный металл передала посланцам преступников дочь горожанина.
В полицию Красноярского края обратилась второкурсница одного из вузов столицы региона. Девушка рассказала, что поневоле стала пособницей злоумышленников.
Как выяснилось, студентку обманули люди, представившиеся сотрудниками силовых структур. 12 мая мнимые правоохранители дали красноярке задание прибыть по указанному ими адресу, забрать пакет с деньгами и привезти их в Москву. Девушка выполнила поручение, а затем вернулась в Красноярск. Узнав, что ей предстоит выполнить еще несколько подобных заданий, она заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Сотрудники МВД установили, что отвезенные в Москву 4,5 миллиона рублей студентка получила от школьницы. Ученицу 11 класса тоже обманули мошенники, вынудив провести обыск в собственной квартире.
Оказалось, что девочка общалась с курьерами преступников дважды. Студентке она передала найденные у отца деньги, а другому посланцу — пять золотых слитков стоимостью более 2,5 миллиона рублей. Возбуждено дело мошенничестве.