Золотые слитки и деньги отца отдала посланцу мошенников школьница в Красноярске

Как выяснилось, студентку обманули люди, представившиеся сотрудниками силовых структур. 12 мая мнимые правоохранители дали красноярке задание прибыть по указанному ими адресу, забрать пакет с деньгами и привезти их в Москву. Девушка выполнила поручение, а затем вернулась в Красноярск. Узнав, что ей предстоит выполнить еще несколько подобных заданий, она заподозрила неладное и обратилась в полицию.