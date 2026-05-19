Под Воронежем в ДТП погиб 20-летний водитель, трое подростков в больнице

Лискинском районе 20-летний водитель погиб в жуткой аварии, а трое его пассажиров-подростков оказались в больнице. Трагедия произошла накануне около 20:00 в селе Тресоруково. По предварительным данным регионального ГУ МВД, молодой местный житель за рулем автомобиля Kia Rio не справился с управлением, и его иномарка на скорости вылетела с дороги у дома № 1 по улице Советской. Об этом в ведомстве сообщили 19 мая.