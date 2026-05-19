Лжепенсионер ФСБ на Aurus ездил с мигалкой в Петербурге и попался полиции

Мужчину не стали лишать водительских прав, но назначили полгода ограничения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Мужчину по имени Виктор с поддельным удостоверением пенсионера ФСБ на Aurus остановили в Петербурге. Полицейские заметили, что он разговаривает по телефону во время движения и хотели провести профилактическую беседу, но в итоге вскрыли, что водитель не тот за кого себя выдает. Виктор начал хвастаться корочкой ФСБ и сунул инспекторам ГАИ бумажки, где говорилось, что ему можно беспрепятственно ездить по дорогам, включать мигалки и избегать проверок сотрудников МВД. Правда, при проверке водителя оказалось, что «царь-то ненастоящий».

— Согласно заключению эксперта, предписание на транспортное средство Aurus Senat не выдавалось, а также не соответствует защитному комплексу бланка. Кроме того, удостоверение ФСБ России на имя Виктора не соответствовало образцу подлинного удостоверения пенсионера ФСБ России, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге Виктору дали полгода ограничения свободы. К слову, его Aurus Senat стоит от 30 до 60 млн рублей.