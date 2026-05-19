Лжепенсионер ФСБ на Aurus ездил с мигалкой в Петербурге и попался полиции

Мужчину по имени Виктор с поддельным удостоверением пенсионера ФСБ на Aurus остановили в Петербурге. Полицейские заметили, что он разговаривает по телефону во время движения и хотели провести профилактическую беседу, но в итоге вскрыли, что водитель не тот за кого себя выдает. Виктор начал хвастаться корочкой ФСБ и сунул инспекторам ГАИ бумажки, где говорилось, что ему можно беспрепятственно ездить по дорогам, включать мигалки и избегать проверок сотрудников МВД. Правда, при проверке водителя оказалось, что «царь-то ненастоящий».