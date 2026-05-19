Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция приехала к минчанке после двухсекундного звонка

Милиция приехала к минчанке после звонка, длившегося несколько секунд.

Источник: Комсомольская правда

Милиция приехала к минчанке после двухсекундного звонка. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Минске на линию 102 поступил звонок, который прервался через пару секунд. Сотрудники милиции не оставили это без внимания и повторно связались с абонентом. Женщина шепотом смогла сказать несколько коротких фраз, по которым стало понятно, что она в опасности.

Сотрудники Фрунзенского РУВД сразу же выехали на место и выяснили: минчанку избил ее 52-летний сожитель. Фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Он нанес женщине несколько ударов кулаком, а также угрожал ножом.

«Женщина сумела выбежать на балкон с телефоном, но была сильно напугана и завершила вызов на линию 102 до начала разговора с оператором», — привели подробности в ГУВД.

Выяснилось, что и ранее сожитель применял физическое насилие к женщине. Но та его жалела и не обращалась в милицию.

Тем временем минчанин задушил пенсионерку в момент ссоры, а потом стал получать ее пенсию: «Тело закопал в лесу, инсценировал ее отъезд за границу, провернул аферу с пенсией».

Кстати, милиция предупредила о новом мошенничестве с перерасчетом пенсии в Беларуси.

А еще минчанин случайно ошибся с березовым соком и умер.