Милиция приехала к минчанке после двухсекундного звонка. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Минске на линию 102 поступил звонок, который прервался через пару секунд. Сотрудники милиции не оставили это без внимания и повторно связались с абонентом. Женщина шепотом смогла сказать несколько коротких фраз, по которым стало понятно, что она в опасности.
Сотрудники Фрунзенского РУВД сразу же выехали на место и выяснили: минчанку избил ее 52-летний сожитель. Фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Он нанес женщине несколько ударов кулаком, а также угрожал ножом.
«Женщина сумела выбежать на балкон с телефоном, но была сильно напугана и завершила вызов на линию 102 до начала разговора с оператором», — привели подробности в ГУВД.
Выяснилось, что и ранее сожитель применял физическое насилие к женщине. Но та его жалела и не обращалась в милицию.
