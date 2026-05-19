На Кубани осудят четверых подростков за поджоги на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Все произошло в мае 2025 года. 17-летний подросток, переписываясь с незнакомцем в мессенджере, согласился совершить теракты за деньги. Молодой человек привлек двоих 16-летних знакомых. Каждый выполнял определенную роль.
Вечером 5 мая сообщники, находясь на 1612 км перегона станций Краснодар-2 — Витаминный Северо-Кавказской железной дороги, подожгли релейный шкаф автоматики пешеходного перехода.
Через два подростки подожгли комплексую трансформаторную подстанцию электроснабжения в поселке Яблоновском.
8 мая релейный шкаф системы автоматического управления торможением на 1613 километре перегона станций Краснодар-2 — Витаминный СКЖД поджигали 17-летний подросток и двое его знакомых 16 и 15 лет.
Происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. Видеозапись они отправили куратору. За поджог один из подростков получил вознаграждение в криптовалюте. Оплату он конвертировал в рубли и перевел на расчетный счет в банке, то есть нелегально вывел полученные средства в финансовую систему. Деньги он распределил. За остальные преступления подросток получал оплату переводами на банковский счет в рублях.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находились под стражей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.