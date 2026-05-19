В Нижнем Новгороде пациентка напала на сотрудников скорой помощи

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой медицинской помощи. В результате инцидента двое медиков пострадали, сообщает региональная трудовая инспекция.
По предварительным данным, 17 мая в 3:00 бригада прибыла на вызов по улице Сергея Есенина, где пациентка ударила санитара головой в лицо. Другой присутствующий в это же время напал на фельдшера и укусил его.
Сотрудники трудовой инспекции сейчас выясняют все детали произошедшего и обстоятельства, которые предшествовали нападению.