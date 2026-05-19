Семье погибшего 34-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Семье погибшего 13 июля 2025 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Александра Александровича Александрова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 34 года. У него осталось двое детей. Об этом сообщили в районной администрации 19 мая.