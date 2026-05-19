Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

На озере Байкал в результате опрокидывания аэролодки погибли пять человек. Всего на борту находились 18 пассажиров, спасательная операция завершена.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

По уточненным данным, при опрокидывании аэролодки в акватории озера Байкал погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как информировало спасательное ведомство, на борту маломерного судна находились 18 человек. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 13 пассажиров, среди которых один ребенок.

Одна из пассажирок получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Ранее сообщалось о том, что на борту было 14 человек.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку по факту происшествия на озере Байкал и взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше