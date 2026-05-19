Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Как информировало спасательное ведомство, на борту маломерного судна находились 18 человек. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 13 пассажиров, среди которых один ребенок.
Одна из пассажирок получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Ранее сообщалось о том, что на борту было 14 человек.
В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».
Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку по факту происшествия на озере Байкал и взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося.