В Ростове полицейские изъяли рыбные деликатесы на 1,4 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции пресекли торговлю нелегальными рыбными деликатесами, общей стоимостью 1,4 миллиона рублей. Изъято более 200 килограммов красной икры, 3 килограмма — черной икры, свыше 35 килограмм — щучьей икры и 7 килограмм — икры минтая.

В отношении предприимчивого ростовчанина, как сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Максимальное наказание за инкриминируемое деяние — лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, на Дон полицейские совместно с инспекторами Рыбоохраны провели рейд. С помощью беспилотников в акватории Цимлянского водохранилища изъято свыше 80 сетей и ловушек. Полицейские вернули в естественную среду обитания более двух тысяч раков и свыше 150 рыб различных пород.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше