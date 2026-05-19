Жителю Красноярского края грозит до двух лет колонии за пьяную езду на самокате

Жителю красноярского поселка Березовка грозит до двух лет лишения свободы за пьяную езду на электросамокате мощностью 600 Вт. Как сообщили в краевом МВД, 41-летнего водителя полицейские остановили около пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.