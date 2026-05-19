В Подмосковье в драке со стрельбой пострадали три человека

Конфликт со стрельбой произошел возле жилого дома в Одинцове. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение. Полицейскими шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет доставлены в территориальный отдел. Изъят травматический пистолет», — уточнили в ведомстве.
В дежурную часть полиции Одинцовского округа поступило сообщение о стрельбе рядом с одним из домов на улице Чистяковой. Прибывшие на место сотрудники установили, что во время ссоры один из участников драки произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.
В отношении участников конфликта составили административные протоколы о мелком хулиганстве, а по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на контроль Одинцовской городской прокуратурой.