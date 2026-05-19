В Краснодаре 8-летний велосипедист погиб под колесами КамАЗа

Школьник, попавший под КамАЗ на велосипеде в Краснодаре, скончался в больнице.

Источник: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре 8-летний велосипедист погиб под колесами КамАЗа. ДТП случилось в поселке Индустриальном вечером 18 мая.

28-летний водитель КамАЗа двигался по улице Ивовой. На нерегулируемом перекрестке с улицей Фанагорийской, поворачивая направо, он сбил 8-летнего велосипедиста. Школьник двигался по тротуару.

«В результате ДТП ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался», — сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодару.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Гулькевичском районе в ДТП погиб водитель гужевой повозки.