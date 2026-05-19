Матери погибшего 34-летнего бойца под Воронежем передали орден Мужества

Олег родился 17 декабря 1989 года, учился в Давыдовской школе, после чего работал строителем в Воронеже. Срочную армейскую службу проходил в Санкт-Петербурге, откуда вернулся домой в звании сержанта. Близкие вспоминают его как исключительно отзывчивого и внимательного человека. В 2024 году Олег принял решение встать на защиту страны и подписал контракт с Минобороны РФ. Летом того же года он погиб при выполнении задания.