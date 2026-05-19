Суд в Москве освободил из-под стражи главу облкомприроды Сивокоза

Напомним, что Алексея Сивокоза, Дарью Казанкову и Ирину Панину силовики задержали в Волгограде 17 декабря 2025 года. Чиновники были этапированы в Москву, где им предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В столице по решению суда всех троих поместили в СИЗО.