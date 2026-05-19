Тело погибшей школьницы обнаружили под Волгоградом

Трагедия случилась в одном из поселков города Волжского Волгоградской области. Местные жители обнаружили на территории одного из домов тело юной местной жительницы.
Что именно случилось со школьницей, пока точно не известно — в волгоградском Следкоме не раскрывают подробностей, проверка по данному факту только начата. Не исключено, что гибель девочки не носила криминального характера.
По данным v1.ru, подросток жила в благополучной семье, ни она сама, ни ее родители не попадали в поле зрения правоохранительных органов, ею не интересовались органы по делам несовершеннолетних, поскольку для этого не было никаких оснований.
