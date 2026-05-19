Где другие дети? Суд лишил прав родителей после смерти младенца от голода

Суд в Норильске лишил родительских прав супругов, чей пятимесячный младенец погиб от голода в запертой квартире. Трагедия произошла в декабре 2025 года. Мать оставила четверых детей без еды и несколько дней жила у нового знакомого, в результате чего младший из них скончался. Krsk.aif.ru узнал, какова судьба троих выживших детей.
«Устала» от воспитания.
С иском о лишении родительских прав в суд обратилась администрация Норильска. Напомним, в декабре 2025 года мать четверых детей ушла жить к своему знакомому, не оставив дома продуктов. Забота о пятимесячном младенце и двух младших сестрах была поручена старшей, 15-летней дочери. Девочка пыталась отпаивать их жидкой кашей и никому не рассказывала о происходящем, чтобы не доставлять проблем матери. Спустя три дня младенец умер, о чем его мать узнала по телефону.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, женщина признала исковые требования. Она объяснила свое поведение эмоциональным напряжением и тем, что «устала и не хотела возвращаться домой». По ее словам, она была уверена, что старшая дочь справится с уходом за младшими. Однако непонятно, что мешало женщине, получавшей больше 100 тысяч рублей пособий, хотя бы купить детям продукты и интересоваться их состоянием и как она вообще могла оставить детей без присмотра на несколько дней, а сама беспробудно гулять.
Как следует из материалов дела, это было не первым проявлением родительской безответственности. Еще в ноябре 2025 года женщину привлекали к административной ответственности за то, что старшая дочь не посещала школу. Кроме того, она игнорировала рекомендации врачей и не водила младших детей на плановые осмотры, ссылаясь на занятость. Отец семейства, как установил суд, также не был примером для подражания: он злоупотреблял алкоголем и регулярно избивал жену и падчерицу, за что сейчас отбывает наказание в колонии.
Соседи видели драки.
При этом соседи били тревогу еще до трагедии. Ранее они рассказывали krsk.aif.ru, что 35-летняя женщина часто выпивала, а дети в семье выглядели запуганными и несоциализированными.
Жители дома неоднократно были свидетелями ее драк с мужем. Последней каплей стало то, что она прибежала к одной из соседок, «вся в крови и раздетая», спасаясь от побоев избранника.
В июне 2023 года жительница дома написала жалобу в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако в 2024 году служба дала ответ, что изложенные в обращении женщины факты «не нашли своего подтверждения».
После смерти младенца было возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц.
Судьба выживших детей.
В декабре 2025 года многодетная мать отправилась в СИЗО, а старшая дочь — в детский дом. Младшие сестры в тяжелом состоянии попали в больницу. Их выписали только в конце января 2026 года.
О том, что сейчас происходит с выжившими детьми, krsk.aif.ru рассказала представитель прокуратуры Красноярского края Тамара Чуприкова.
«Трое детей находятся в Норильском детском доме, оба родителя лишены родительских прав. Бабушка по окончании судебного процесса будет оформлять опекунство над старшей девочкой. Другие двое детей были предложены предполагаемым опекунам, но пока опеку над ними никто не оформляет», — сообщила Тамара Чуприкова.
Решение Норильского городского суда о лишении родительских прав пока не вступило в законную силу.
