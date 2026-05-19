Семье погибшего 34-летнего бойца под Воронежем передали орден Мужества

Василий родился 4 июля 1990 года, вырос и жил в поселке 2-я Пятилетка. Срочную армейскую службу он проходил в ракетных войсках в Астраханской области, поэтому воинское дело знал хорошо. В 2024 году мужчина принял решение применить свой опыт на передовой и заключил контракт с Минобороны РФ. В начале 2025 года при выполнении боевого задания рядовой погиб.