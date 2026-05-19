Под Воронежем мужчина преследует 9-летнюю девочку, оставляя ей записки

В Семилуках Воронежской области 53-летний мужчина преследует девятилетнюю девочку. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях в воскресенье, 17 мая.
Мужчина оставляет на двери квартиры, в которой проживает ребёнок, подозрительные записки. В них он спрашивает у родителей девочки, где находится их дочь. Также взрослый называет школьницу «красавицей» и утверждает, что общался с ней. По словам местных жителей, мужчина проживает на улице Транспортной.
Мать девочки обратилась в отдел полиции, после чего правоохранители передали материалы в Семилукский межрайонный следственный отдел СК России по Воронежской области.
В пресс-службе регионального СУ СКР корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что сейчас следователями СК проводится процессуальная проверка. В рамках неё будут установлены все обстоятельства произошедшего.