В Волгоградской области загорелся храм преподобного Агапита Киево-Печёрского

В городе Михайловка Волгоградской области сегодня, 19 мая, произошел крупный пожар в храме преподобного Агапита Киево-Печерского.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в храме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:45.
— Горела деревянная обрешетка кровли здания Храма. Подразделения 30-й ПСЧ ликвидировали горение в 12:18. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе управления МЧС России по Волгоградской области.
Причина пожара будет установлена специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Видео: Волгоград / t.me.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше