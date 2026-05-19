В СК рассказали о проверке последнего сигнала с телефона пропавшего Усольцева

Старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в беседе с aif.ru рассказала о возобновившихся поисках пропавшей девять месяцев назад в тайге семьи Усольцевых.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор не выходили на связь и о них ничего не известно.
Активные поиски семьи завершились в октябре 2025 года и перешли в режим точечных задач. 15 и 16 мая спасатели возобновили поиски семьи по заявке следственных органов. Как сообщалось ранее, они осматривают определенный участок в районе исчезновения семьи.
Издание отмечает, что к возобновившимся поискам добровольцев пока не привлекают, поскольку в тайге еще лежит снег.
По данным местного СК, официальной версией исчезновения Усольцевых остается версия о несчастном случае.
В Сети ранее появились сообщения о том, что телефоны Усольцевых снова активны, однако собеседница издания опровергла эту информацию.
«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — сказала Арбузова.
Издание напоминает, что сигнал с телефона Сергея Усольцева в последний раз зафиксировали в районе скал в Партизанском районе, недалеко от горы Алат (в семи километрах от поселка Кутурчин).