Врача в Новороссийске отстранили после смерти 8‑летнего мальчика в частной клинике

Случай произошёл 12 мая, когда восьмилетний мальчик умер после приёма в частной клинике ООО «Новомед». В медучреждении тогда заявили, что врачи и средний медицинский персонал выполнили все мероприятия, предусмотренные стандартами оказания помощи, а в учреждении началось внутреннее расследование для анализа трагического случая.
Медицинский юрист, анестезиолог‑реаниматолог Николай Чернышук прокомментировал трагедию журналистам и допустил, что вероятной причиной смерти мог быть анафилактический шок, спровоцированный аллергической реакцией на препарат. Он подчеркнул, что в любых клиниках должен быть набор для неотложной помощи, а персонал обязан уметь им пользоваться.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Ведётся проверка всех действий медиков и порядка оказания помощи, материалы дела направляются в следственные органы.