В Армении арестовали поспорившего с Пашиняном активиста

«Артур Осипян переведен в ИВС», — написал Ерицян. По словам адвоката, в ближайшее время в отношении мужчины будут изменены процессуальные действия, выдвинуты обвинения и представлены в суд.
Об аресте Осипяна Ерицян сообщил 18 мая. Он отметил, что номер телефона мужчины отключен.
Накануне Пашинян во время предвыборной агитации в Арабкирском административном районе вступил в перепалку с местными жителями, включая Осипяна. Глава правительства оскорбил его и назвал мошенником. Так премьер-министр ответил на обвинения в коррупции.
В ходе встречи в Арабкире Пашинян также поспорил с местной жительницей, обвинившей его в потере родины и гибели людей.
Кроме того, Пашинян продемонстрировал видео с людьми в масках, которые угрожали ему расправой. Он заявил, что люди на видео — «с карабахским акцентом», и пообещал, что «сам снимет с них маски».