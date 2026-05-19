В Армении арестовали поспорившего с Пашиняном активиста

В Ереване арестован карабахский активист Артур Осипян, накануне вступивший в дискуссию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщил адвокат Роман Ерицян, Осипян переведен в изолятор временного содержания.

Источник: Reuters

«Артур Осипян переведен в ИВС», — написал Ерицян. По словам адвоката, в ближайшее время в отношении мужчины будут изменены процессуальные действия, выдвинуты обвинения и представлены в суд.

Об аресте Осипяна Ерицян сообщил 18 мая. Он отметил, что номер телефона мужчины отключен.

Накануне Пашинян во время предвыборной агитации в Арабкирском административном районе вступил в перепалку с местными жителями, включая Осипяна. Глава правительства оскорбил его и назвал мошенником. Так премьер-министр ответил на обвинения в коррупции.

В ходе встречи в Арабкире Пашинян также поспорил с местной жительницей, обвинившей его в потере родины и гибели людей.

Кроме того, Пашинян продемонстрировал видео с людьми в масках, которые угрожали ему расправой. Он заявил, что люди на видео — «с карабахским акцентом», и пообещал, что «сам снимет с них маски».