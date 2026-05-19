Два сотрудника МЧС погибли при разминировании в ДНР

При исполнении служебного долга в Донецкой Народной Республике погибли двое сотрудников МЧС России. Антон Бондаренко и Дмитрий Медведев занимались плановым разминированием территории, когда сдетонировал взрывоопасный предмет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двое сотрудников МЧС России погибли при разминировании территории в Донецкой Народной Республике. 18 мая во время плановых работ в одном из населенных пунктов сдетонировал взрывоопасный предмет — спасатели Антон Бондаренко и Дмитрий Медведев погибли на месте.

26-летний Антон Бондаренко возглавлял отдел пиротехнических работ и посвятил службе в МЧС шесть лет. С начала СВО спасатель работал в жилых кварталах Волновахи и Мариуполя, а также занимался разминированием линий электропередач и критически важной инфраструктуры, обезвредив сотни боеприпасов. За мужество и профессионализм он был награжден медалями «За освобождение Мариуполя» и «За разминирование». У погибшего остались жена и годовалый сын.

29-летний Дмитрий Медведев служил в МЧС с апреля 2022 года в должности водителя-сапера. В составе пиротехнического расчета он работал в наиболее опасных зонах региона, обеспечивая транспортировку обнаруженных взрывоопасных предметов к местам их уничтожения. За время службы Дмитрий отработал сотни заявок на разминирование. У погибшего остались жена и двое сыновей десяти и трех лет.

Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выражают соболезнования семьям погибших.

