Два сотрудника МЧС погибли при разминировании в ДНР

26-летний Антон Бондаренко возглавлял отдел пиротехнических работ и посвятил службе в МЧС шесть лет. С начала СВО спасатель работал в жилых кварталах Волновахи и Мариуполя, а также занимался разминированием линий электропередач и критически важной инфраструктуры, обезвредив сотни боеприпасов. За мужество и профессионализм он был награжден медалями «За освобождение Мариуполя» и «За разминирование». У погибшего остались жена и годовалый сын.